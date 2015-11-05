Украинцы с начала года заплатили 383 миллиарда гривень налогов

Налогоплательщики в январе-октябре перечислили в госбюджет 383 млрд грн налогов, что на 25 млрд грн больше индикативного плана, поставленного перед Государственной фискальной службой Министерством финансов Украины, сообщил в ходе брифинга глава ГФС Роман Насиров.

"В октябре ГФС перевыполнила индикативные показатели общего фонда госбюджета на 3,2 млрд гривень. Плательщики налогов в октябре уплатили 41,6 млрд гривень, а всего за 10 месяцев - 383 млрд гривень", - сказал он.

По его словам, средства, которые были собраны сверх нормы, идут на увеличение пенсий и соцвыплат.

При этом Насиров отметил, что перевыполнение бюджетных показателей достигнуто не за счет бюджетных переплат.

Как сообщал УНИАН, сводный бюджет Украины по итогам января-сентября сведен с профицитом в 32,501 млрд грн против дефицита в 32,894 млрд грн годом ранее. Госбюджет за 9 месяцев сведен с профицитом в 8,797 млрд грн.

Доходы сводного бюджета в январе-сентябре составили 467,897 млрд грн, что на 40,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В госбюджет за этот период поступило 384,323 млрд грн доходов, что на 47,3% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.