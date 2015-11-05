ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины, но ожидает роста в 2016 году

Как сообщается на сайте банка, в 2016 году ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 2%.

По оценкам ЕБРР, рецессия в Украине углубилась. «Существует осторожная надежда, что экономика достигла дна в середине 2015 года и объемы производства стабилизируются во второй половине года в условиях местных и региональных рисков, которые остаются существенными», - прокомментировали обновленный прогноз в пресс-службе банка.

ЕБРР отмечает, что программа Международного валютного фонда Украиной в целом выполняется.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, которые совпадают с оценками одного из крупнейших кредиторов Украины – Всемирного банка, ВВП Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 1%.

Согласно последним данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

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Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Украины в 2015 году упадет на 11%.