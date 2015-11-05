Украина получит дополнительно $300 миллионов из оборонного бюджета США
Украина получит дополнительно 300 млн долларов из оборонного бюджета США, сообщил на брифинге заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев.
“Мы высоко ценим поддержку Соединенными Штатами Украины и выделение дополнительно 300 миллионов долларов на следующий год для внедрения реформ в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах Украины”, - отметил Гусев.
В свою очередь помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Элисса Слоткин напомнила, что украинская сторона уже получила от США финансовую помощь в размере более 266 млн долларов для усиления боеготовности Вооруженных сил и пограничной службы.
Также она заявила, что на сегодняшней встрече с участием министра обороны Украины Степана Полторака обсуждалась тема приведения украинских Вооруженных сил к стандартам НАТО.
“Соединенные Штаты считают, что агрессивные действия со стороны России угрожают единой и целостной Европе и, несмотря на то, что на востоке Украины снизилась боевая активность, Соединенные Штаты и дальше будут следить за ситуацией в Украине и не уменьшать давление на Российскую Федерацию.
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Сегодня во время встречи с министром обороны Украины мы обсудили не только вопросы помощи Украине в сфере безопасности, но и приоритеты долгосрочного сотрудничества. Речь идет о ряде мер, целью которых является реализация установленных Министерством обороны приоритетов на период около 5 лет”, - сказала она.
Как сообщал УНИАН, в начале октября сенат Конгресса США принял закон о расходах на оборону в 2016 финансовом году, который начался 1 октября. Общий объем ассигнований на военные нужды в этом документе установлен на уровне 612 млрд долл.
В законе есть положения, касающиеся оказания военной помощи Украине. Закон не обязывает, но наделяет руководителя Пентагона Эштона Картера при координации действий с госсекретарем США Джоном Керри правом использовать 300 млн долл. на предоставление Киеву надлежащего содействия в сфере безопасности и разведки.
23 октября президент США Барак Обама применил право вето относительно закона об оборонном бюджете США, которым предусмотрено предоставление Украине 300 млн долл. на военные цели.
В тот же день в Посольстве Украины в США объяснили, что вето Обамы на оборонный бюджет США не связано с объемами помощи Украине.
"Объем оборонной помощи для Украины на следующий год в размере 300 млн долл. США, который поддержан обеими партиями и палатами Конгресса, не вызвал замечаний со стороны Администрации", - отмечалось в сообщении.
Документ вернули в Конгресс, где для преодоления президентского вето необходимы голоса двух третей сенаторов и конгрессменов. Соответствующее голосование Палаты представителей запланировано на 5 ноября 2015 года.