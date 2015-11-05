Украина получит дополнительно $300 миллионов из оборонного бюджета США

“Мы высоко ценим поддержку Соединенными Штатами Украины и выделение дополнительно 300 миллионов долларов на следующий год для внедрения реформ в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах Украины”, - отметил Гусев.

В свою очередь помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Элисса Слоткин напомнила, что украинская сторона уже получила от США финансовую помощь в размере более 266 млн долларов для усиления боеготовности Вооруженных сил и пограничной службы.

Также она заявила, что на сегодняшней встрече с участием министра обороны Украины Степана Полторака обсуждалась тема приведения украинских Вооруженных сил к стандартам НАТО.

“Соединенные Штаты считают, что агрессивные действия со стороны России угрожают единой и целостной Европе и, несмотря на то, что на востоке Украины снизилась боевая активность, Соединенные Штаты и дальше будут следить за ситуацией в Украине и не уменьшать давление на Российскую Федерацию.

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Сегодня во время встречи с министром обороны Украины мы обсудили не только вопросы помощи Украине в сфере безопасности, но и приоритеты долгосрочного сотрудничества. Речь идет о ряде мер, целью которых является реализация установленных Министерством обороны приоритетов на период около 5 лет”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в начале октября сенат Конгресса США принял закон о расходах на оборону в 2016 финансовом году, который начался 1 октября. Общий объем ассигнований на военные нужды в этом документе установлен на уровне 612 млрд долл.

В законе есть положения, касающиеся оказания военной помощи Украине. Закон не обязывает, но наделяет руководителя Пентагона Эштона Картера при координации действий с госсекретарем США Джоном Керри правом использовать 300 млн долл. на предоставление Киеву надлежащего содействия в сфере безопасности и разведки.

23 октября президент США Барак Обама применил право вето относительно закона об оборонном бюджете США, которым предусмотрено предоставление Украине 300 млн долл. на военные цели.

В тот же день в Посольстве Украины в США объяснили, что вето Обамы на оборонный бюджет США не связано с объемами помощи Украине.

"Объем оборонной помощи для Украины на следующий год в размере 300 млн долл. США, который поддержан обеими партиями и палатами Конгресса, не вызвал замечаний со стороны Администрации", - отмечалось в сообщении.

Документ вернули в Конгресс, где для преодоления президентского вето необходимы голоса двух третей сенаторов и конгрессменов. Соответствующее голосование Палаты представителей запланировано на 5 ноября 2015 года.