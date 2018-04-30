Споткнется ли Украина на третьем транше МВФ

Украина в своих отношениях с Международным валютным фондом вошла в зону турбулентности. На начало ноября наша страна не выполнила ни одного важного, запланированного структурного «маяка» реформ. Киев рискует получить твердый «неуд» по результатам осеннего пересмотра программы сотрудничества с МВФ. И первый негативный сигнал уже есть - фонд отложил визит миссии в Украину на неопределенный срок. Хотя изначально ее ждали чуть ли не 2 ноября – сразу после проведения выборов в местные органы власти.

«Техническая миссия (на уровне экспертов - УНИАН) уже приехала. Как только мы определимся с политикой по Налоговому кодексу и бюджету, передадим их в МВФ, они изучат, и тогда мы возобновим переговоры», - прокомментировал отсрочку визита специалистов МВФ первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

От украинских властей, окрыленных договоренностями о реструктуризации части госдолга, требовалось решить основные внутренние проблемы. А именно: выработать сбалансированный бюджет на 2016 год с дефицитом не более 3,75% ВВП, выписать новый Налоговый кодекс, предусматривающий оптимизацию налогового администрирования, и принять фундаментальные антикоррупционные решения. Задачи - непростые, но их реализация позволила бы закрепить начавшийся со второго полугодия робкий экономический рост и выстроить планы по дальнейшему социально-экономическому развитию страны на среднесрочную перспективу.

«Благословение» на достижение целей украинские чиновники получили лично от директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

В начале сентября она посетила Киев с официальным визитом и буквально осыпала наш истеблишмент комплиментами относительно реализации реформ. Восхищение Лагард вселили в украинцев уверенность в том, что третий по счету кредитный транш от МВФ у нас фактически в кармане - достаточно лишь провести местные выборы и не провалить экономические преобразования.

Но не тут-то было. Политические распри, вызванные избирательной кампанией, и депутатский плюрализм в части предложений по налоговой реформе очень быстро завели страну в глухой угол. И сейчас из него доносятся лишь призывы о необходимости сделать все возможное, чтобы не утратить того хрупкого финансового равновесия, которое удалось достичь исключительно за счет финансовой поддержки МВФ и других международных организаций и правительств. При этом на уступки друг перед другом «ораторы», представляющие порой одни и те же политические силы, идти не стремятся – даже ради МВФ. Поэтому сейчас в стране есть повод для дискуссий, но нет единой согласованной экономической политики, которую можно было бы представить кредиторам.

Собрать камни преткновения

На сегодняшний день в кулуарах правительства и парламента обсуждают сразу несколько проектов налоговой реформы и, как следствие, разные варианты бюджета. Налоговые изменения предлагает Минфин во главе с министром Натальей Яресько и группа парламентариев (около 140 человек) под руководством главы Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

«Очевидно, что бюджет на следующий год будет одним из основных моментов переговоров с МВФ. Фонд будет оценивать реалистичность доходной части, которая в свою очередь зависит от возможных изменений в налоговое законодательство. По логике, ответственным за налоговую реформу должно быть правительство. А наличие двух конкурирующих проектов налоговых реформ существенно усложняет ситуацию», - считает главный экономист ивесткомпании Dragon Capital Елена Белан.

Ключевые различия двух точек зрения – правительственной и парламентской – в степени налоговой свободы предпринимателей. Правительство предлагает идти по консервативному пути, снижая ставки налогов постепенно – от года к году, не выходя за рамки дефицита бюджета на уровне 60 млрд грн в год. Парламентарии исповедуют радикальный либерализм и предлагают резко снизить большинство налоговых ставок, что, по подсчетам аналитиков, грозит бюджетной дырой в 200 млрд грн уже в 2016 году.

«Глава Минфина демонстрирует явную склонность к решению проблемы путем увеличения налогового давления, - подчеркивает руководитель аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин. - Такая политика показала свою эффективность в ЕС и, вероятно, госпожа Яресько придерживается консервативных мер, апробированных в Европе. Но у меня имеются серьезные сомнения в ее эффективности в Украине, где просадка ВВП по итогам 2015 составит порядка 12% в дополнение к 6,8% падения в 2014 году. Украина никогда не отличалась высокой дисциплиной в налоговых платежах. Размеры теневого сектора, нестабильность экономики, потеря территории с производственными и сырьевыми базами, а также неблагоприятная конъюнктура мирового рынка приводят к выводу, что налоговый план Минфина, скорее всего, лишь углубит кризис».

В свою очередь руководитель экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин убежден, что либерализм хорош лишь при условии четкого понимания, чем компенсировать потери. «К сожалению, с налоговой реформой не все понятно и не все прозрачно. Два института госвласти – Комитет ВР и Минфин, которые возглавляют представители одного политического направления, не могут между собой договориться. А договориться надо как можно быстрее. И этого не МВФ требует, - отметил эксперт. – МВФ ведь не возражает против налоговой реформы и снижения налогов. МВФ возражает против бесконечно раздутого дефицита бюджета. Без надежных источников финансирования большой дефицит может иметь очень плачевные последствия».

Юрчишин уверен, что бюджету нужны надежные источники покрытия дефицита. «Не надо говорить о том, что мы снизим налоговое давление, и все сразу начнут платить налоги. Такие разговоры бессмысленны и вызывают удивление», - подчеркнул он.

При этом эксперты сошлись во мнении, что разночтение реформы – не риск для Украины. Риск – отсутствие реформы. «Фактически МВФ не интересует содержание налоговой реформы: его интересует сбалансированный бюджет», - уверен Анатолий Баронин.

«Без понимания налоговой реформы, мы не будем знать, каким будет бюджет. А пока мы не покажем бюджет, МВФ вряд ли даст деньги», - считает Юрчишин.

Подать сигнал кредиторам

А деньги стране нужно получить уже в этом году. Причем ценность транша будет не столько в его объеме, сколько в самом факте. «Получить третий транш до конца года – очень критично для Украины, - уверен Василий Юрчишин. - Понятно, что откладывать получение средств можно до бесконечности, и мир не перевернется. Но если сейчас МВФ не профинансирует программу реформ, то это станет очень плохим сигналом для других инвесторов – прежде всего Всемирного банка, ЕБРР, правительств стран ЕС. А ведь кроме них, других кредиторов и инвесторов у Украины нет».

С этим мнением солидарен и старший советник «Альфа-Банка Украина» Роман Шпек. Он считает, что прекращение сотрудничества с МВФ, по разным причинам, приведет к полномасштабной дестабилизации финансово-экономического положения страны, повышению напряженности на валютном рынке. «Украине сейчас нужно мобилизироваться для принятия необходимых законов и прочих мер, в том числе реалистичного госбюджета на 2016 год. Нельзя расслабляться в тот момент, когда экономическая ситуация только начала налаживаться, а мы все еще находимся на начальном этапе реформ, - подчеркивает Шпек. - Промедление - смерти подобно. Поэтому важно, чтобы коалиция, куда входят представители пропрезидентской партии и парламентских фракций, проявили достаточно лидерских качеств, и объединили здоровые силы в парламенте для принятия необходимых законов, дабы дать возможность стране продолжить сотрудничество с кредиторами».

Причем Шпек уверен, что шансы получить транш в декабре остаются. Но усилия потребуются значительные. «Сейчас никто не может сказать - мы выполняем свои обязательства, а проблемы вызваны медлительностью других. Объем заминок по разным направлениям накоплен внушительный. Проблемы носят широкий межинституциональный характер», - отмечает Шпек.

Его позицию поддержал и доктор экономических наук, финансовый эксперт Анатолий Гулей. По его словам, наряду с сугубо экономическими рисками, растут и политические риски.

«После выборов мы получили другую политическую партийную карту в Украине. И это создает дополнительное напряжение, например, в части децентрализации», - отметил Гулей.

Он также обратил внимание, что в декабре парламент заслушает отчет правительства о проделанной за год работе. А это - еще один политический риск, поскольку несет либо переформатирование Кабинета министров, либо полную его смену. «Понятно, что и это отодвинет получение денег от МВФ. Им же надо будет понимать, кому давать деньги», - сказал Гулей.

Очевидно, что оставшиеся до конца года недели станут показательными. Решения, которые будут приняты, заложат основу не только финансового плана Украины на 2016 год. Они станут залогом дальнейшего развития страны и реализации шансов, данных нам международными финансовыми организациями и правительствами стран Большой семерки. И очень важно, чтобы принятые решения оказались в итоге правильными.

Олеся Сафронова (УНИАН)