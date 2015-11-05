Украинские банкиры и финансисты выступили с резкой критикой "грязных" PR-технологий против банков

В частности, эксперты отмечают, что очередная волна фейковых новостей и СМС-рассылок клиентам «Приватбанка» о грядущей "национализации" банка, является достаточно негативным явлением и направлена не столько против наиболее стабильного банка страны, сколько против банковской системы в целом.

«Сейчас для атаки на «ПриватБанк» используются грязные технологии. Очень важно, чтобы это поняли его вкладчики и клиенты, – сказал директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин, – Сейчас мы активно сотрудничаем с «ПриватБанком», но исключительно по вопросам выплаты компенсаций вкладчикам неплатежеспособных банков. Этот банк является одним из самых активных агентов. Кроме того, как банк с наибольшим портфелем депозитов физических лиц, «ПриватБанк» осуществляет наибольшие отчисления регулярных сборов в Фонд гарантирования».

В свою очередь, руководство Национального банка Украины напомнило, что ситуация в крупнейших банках находится под постоянным контролем регулятора, и лидеры рынка работают в бесперебойном режиме.

«ПриватБанк» является системно важным для финансовой системы и крупнейшим специализированным сберегательным банком, обслуживающим 34% вкладов населения страны. Регулятор осуществляет постоянный мониторинг деятельности кураторов и уделяет особое внимание всем системным банкам. На данный момент «ПриватБанк» выполняет нормативы ликвидности, работает в обычном режиме и бесперебойно обслуживает клиентов», - отметил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.