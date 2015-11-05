Резервы РФ продолжают "худеть" - за неделю сократились на $5,4 миллиарда

Международные резервы РФ по состоянию на 30 октября составили 369,2 миллиарда долларов против 374,6 миллиарда долларов на 23 октября, сообщил Банк России, передает РИА Новости.

Таким образом, международные резервы за неделю снизились на 5,4 миллиарда долларов, или на 1,4%.

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Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза — до 385,46 миллиарда долларов.