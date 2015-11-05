Нацбанк укрепил официальный курс гривни
Официальный курс НБУ на 6 ноября: 100 USD – 2292.5534 грн; 100 EUR – 2494.9859 грн; 10 RUR – 3.6161 грн
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2292.5534 (5 ноября – 2308.1425)
100 EUR – 2494.9859 (5 ноября – 2523.9538)
10 RUR – 3.6161 (5 ноября – 3.6148)
В четверг, 5 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,65/22,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6250/24,7850 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3610 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9255 грн/долл., к этому часу была заключена 701 сделка на сумму 548,38 млн долл.