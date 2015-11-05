Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2292.5534 (5 ноября – 2308.1425)

100 EUR – 2494.9859 (5 ноября – 2523.9538)

10 RUR – 3.6161 (5 ноября – 3.6148)

В четверг, 5 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,65/22,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6250/24,7850 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3610 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9255 грн/долл., к этому часу была заключена 701 сделка на сумму 548,38 млн долл.