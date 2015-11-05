Киевская власть не договорилась с кредиторами о реструктуризации внешнего долга столицы

Как сообщается на сайте Минфина, город Киев и министерство считают свое последнее предложение справедливым и разумным компромиссом, который, тем не менее, не нашел поддержки у кредиторов.

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Как известно, сегодня Киевсовет согласовал предварительные условия реструктуризации внешнего долга столицы в отношении двух выпусков еврооблигаций на 550 млн долл., одобрив его перевод в состав государственного долга.

По информации Минфина, он также согласовал предварительные основные условия обмена облигаций и выражает поддержку киевской власти в процессе осуществления предложенного обмена.

Также сообщается, что Киевсовет ожидает объявления о начале формальной сделки по реструктуризации долга на согласованных условиях в течение ближайших недель.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Киевсовет принял решение с 6 ноября ввести временный мораторий на выплату внешних долгов города. В рамках этого решения городская власть прекращает долговые выплаты из двух займов на общую сумму 550 млн долл., привлеченным в 2005 и 2011 годах путем размещения еврооблигаций.

Сегодня, 5 ноября, Киевсовет согласовал предварительные условия реструктуризации внешнего долга столицы, согласно которому владельцы непогашенных облигаций со сроками погашения в 2015 и 2016 годах получат облигации внешнего госзайма Украины с погашением в 2019 и 2020 годах и государственные деривативы на условиях, определенных Кабинетом министров.

Новые облигации должны распределяться между собственниками, которые примут участие в долговой операции Киева, после списания 25% существующих облигаций. По новым облигациям будет начисляться доход в размере 7,75% годовых.