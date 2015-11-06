Казахстанский тенге продолжает падать - вновь обновил исторический минимум

Утренние торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу открылись падением курса национальной валюты по отношению к доллару США, тенге вновь обновил исторический минимум, свидетельствуют данные биржи.

Первые сделки были заключены по цене 303 тенге за доллар, позже курс национальной валюты снизился до 309,5 тенге за доллар, пишет Прайм.

Как сообщалось, в четверг средневзвешенный курс тенге составил 298,92 тенге за доллар. Цена продажи наличной валюты в обменных пунктах Алма-Аты после начала торгов выросла с 302 тенге до 309 тенге за доллар.

Накануне Национальный банк, в кресле руководителя которого в начале недели Кайрата Келимбетова сменил Данияр Акишев, заявил, что минимизирует свое участие на внутреннем валютном рынке с 5 ноября в целях сохранения золотовалютных активов Национального банка и Национального фонда. В заявлении Нацбанка отмечалось, что дальнейшая динамика обменного курса тенге будет формироваться под воздействием факторов, определяемых, в основном, динамикой ценовой ситуации на мировых финансовых и товарных рынках.

Двадцатого августа Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор. На этой новости биржевой курс казахстанской нацвалюты упал до 255,26 тенге за доллар, обвалившись на 26% за сутки.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что альтернативы не было: свободное курсообразование позволит восстановить конкурентоспособность экономики страны и сохранить резервы.

В сообщении Нацбанка от 5 ноября констатировалось, что в сентябре и октябре Национальный банк отошел от подхода, объявленного 20 августа по переходу на свободный плавающий курс тенге, и приступил к продажам валюты на валютном рынке. По данным ведомства, доля участия Национального банка на валютном рынке достигла 60%. За счет средств Национального фонда и золотовалютных активов Национального банка в этот период было продано более 5 миллиардов долларов.