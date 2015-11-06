Яресько верит в рост экономики Украины в следующем году на 2%

Правительственный прогноз на 2016 год, согласно которому рост ВВП Украины составит 2%, является реалистичным, заявила министр финансов Украины Наталия Яресько в ходе выступления на форуме СFA Society Ukraine в Киеве.

Министр напомнила, что правительство прогнозирует рост ВВП Украины на 2% в 2016 году.

«Я считаю, что это реалистичные показатели, и мы должны достигнуть такого роста», - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 11,5%. При этом, в 2016 году ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 2%.

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По оценкам Национального банка Украины, которые совпадают с оценками одного из крупнейших кредиторов Украины – Всемирного банка, ВВП Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 1%.

Согласно последним данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.