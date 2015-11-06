Байден назвал условия предоставления Украине $1 миллиарда кредитных гарантий

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на вице-президента США Джозефа Байдена.

«Что касается экономических реформ, вице-президент еще раз подчеркнул желание США предоставить 1 млрд долл. кредитных гарантий Украине при условии продолжения прогресса в расследовании коррупции и обеспечении соответствия украинской налоговой реформы программе МВФ», - говорится в сообщении.

Также Байден подчеркнул важность дальнейшей имплементации Минских соглашений и обеспечения реинтеграции неподконтрольных территорий на востоке страны в состав Украины.

Как сообщал УНИАН, кредитные гарантии США на сумму 1 млрд долл., которые Украина может получить через несколько месяцев, будут направлены на проведение реформ в экономике и улучшение инвестиционного климата.

Кабмин начал работу над налоговой реформой и новой редакцией Налогового кодекса в апреле текущего года. Налоговая реформа является одной из ключевых реформ, определенных основным кредитором страны – Международным валютным фондом. Ранее предполагалось, что проект бюджета на 2016 год будет построен на положениях нового Налогового кодекса. Однако в Минфине отмечают, что, вероятнее всего, бюджет будет сформирован на существующей налоговой базе.

На текущий момент существует два основных проекта налоговой реформы – правительственный и парламентский. Оба проекта подразумевают снижение налоговых ставок. Однако правительственный проект предполагает постепенное снижение ставок и рост дефицита бюджета до 60 млрд грн. Парламентский проект является более либеральным, предполагает резкое снижение ставок, что, по подсчетам аналитиков, может сформировать дефицит в размере не менее 200-207 млрд грн.