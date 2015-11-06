Яресько о курсе гривни на следующий год: закладываем 24,1 за доллар

Министерство финансов Украины закладывает в качестве макропоказателя на 2016 год среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 24,1 грн за доллар, сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Закладываем, в среднем 24,1», - сказала Яресько.

Также Яресько сообщила, что Минфин планирует представить проект государственного бюджета на 2016 год через несколько недель, поскольку бюджетный процесс напрямую связан с согласованием налоговых изменений.

«Мы пытаемся свести этот бюджет с налоговой реформой. Надеюсь, мы сможем его подать через несколько недель», - сказала Яресько

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете Украины на 2016 год и подал его на рассмотрение Верховной Рады Украины, но впоследствии отозвал документ для дальнейшей доработки.

По информации Министерства финансов, госбюджет на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 24,1 грн/долл. и основан на прогнозе роста ВВП на 2% при инфляции 12%.

На текущий момент идут консультации относительно базы формирования доходов и расходов в части использования новых налоговых норм и правил, которые должны быть приняты до конца года.

По мнению главы правительства Арсения Яценюка, проект государственного бюджета Украины на 2016 год и предлагаемая налоговая реформа должны быть согласованы с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом и отвечать принципам и целям программы реформ правительства.