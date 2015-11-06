МВФ назвал условия продолжения сотрудничества с Украиной

Ключевая задача Международного валютного фонда состоит в финансировании программы реформ, и фонд может работать со страной только в случае приверженности ее властей направлению макроэкономической стабилизации.

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе выступления на форуме CFA Society Ukraine в Киеве.

Представитель ключевого кредитора Украины подчеркнул, что задача МВФ как международного финансового учреждения - финансировать программу реформ, макроэкономическую стабилизацию.

«Мы обязаны сделать все для финансовой стабилизации, что возможно достичь только при хорошей макроэкономической политике. Последние 23 года были непростыми для Украины. Мы видели и проведение реформ, и отклонение от курса. Мы можем работать только в том контексте, когда со стороны страны есть приверженность направлению макроэкономической стабилизации», - сказал Ваше, отвечая на вопрос, продолжит ли фонд сотрудничество с Украиной.

Он напомнил, что в настоящее время Украина и МВФ реализуют четырехлетнюю программу реформ.

Присутствующий на форуме заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, комментируя заявление Ваше, согласился, что при проведении реформ важно, чтобы страна чувствовала, что это ее реформы.

«Важно, чтобы Украина и ее власти чувствовали, что это их реформы. МВФ дает рекомендации и средства, но реформы принадлежат стране и это наша ответственность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято.

Очередной приезд миссии планировался на этой неделе, однако 4 ноября первый замминистра финансов Игорь Уманский сообщил, что миссия фонда приедет в Украину только после подготовки проекта государственного бюджета на 2016 год и согласования налоговой реформы.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.