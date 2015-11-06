Всемирный банк рекомендует Украине воздержаться от радикального снижения налогов

Всемирный банк, второй по масштабам финансирования Украины среди ее крупнейших кредиторов, ожидает, что наша страна продолжит курс макроэкономической стабилизации, и рекомендует украинским властям с осторожностью подходить к налоговой реформе, воздерживаясь от радикального снижения налогов.

Об этом заявил директор представительства Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан в ходе выступления на форуме CFA Society Ukraine в Киеве.

Финансист подчеркнул, что Всемирный банк занимает второе место по масштабам финансирования Украины среди ее крупнейших кредиторов.

«Очень важно, чтобы Украина продолжала курс макроэкономической стабилизации. Что касается налогообложения, вопрос должен быть в том, какую реформу может позволить себе Украина. Нельзя сократить налоги в объеме 4% ВВП, при этом не сокращая затраты», - отметил Фан.

По его словам, у Украины нет особого пространства для маневра и нужно очень осторожно относиться к предложениям некоторых парламентариев радикально снизить налоги.

Также представитель Всемирного банка отметил, что Украине нужно продолжать реформирование энергетического сектора, банковской системы, дерегуляцию, борьбу с коррупцией и судебную реформу.

«Мы дали много кредитов, и важно, чтобы эти проекты реализовывались быстро и эффективно», - подчеркнул Фан.

Как сообщал УНИАН, Кабмин начал работу над налоговой реформой и новой редакцией Налогового кодекса в апреле текущего года. Налоговая реформа является одной из ключевых реформ, определенных основным кредитором страны – Международным валютным фондом. Ранее предполагалось, что проект бюджета на 2016 год будет построен на положениях нового Налогового кодекса. Однако в Минфине отмечают, что, вероятнее всего, бюджет будет сформирован на существующей налоговой базе.

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На текущий момент существует два основных проекта налоговой реформы – правительственный и парламентский. Оба проекта подразумевают снижение налоговых ставок. Однако правительственный проект предполагает постепенное снижение ставок и рост дефицита бюджета до 60 млрд грн. Парламентский проект является более либеральным, предполагает резкое снижение ставок, что, по подсчетам аналитиков, может сформировать дефицит в размере не менее 200-207 млрд грн.