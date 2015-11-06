Соцстандарты в 2016 году будут повышены на 12% – глава Минфина

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Там (в проекте бюджета – УНИАН) есть двойное повышение соцнорм 1 мая и 1 декабря до 12% в целом, что равняется инфляции в следующем году», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров инициировал повышение с 1 сентября минимальных зарплат и пенсий в Украине и передал в парламент соответствующие изменения в государственный бюджет для дальнейшего утверждения. Одним из источников средств, как подчеркивали в Кабмине, стала детенизация экономики.

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С 1 сентября повышение зарплат и пенсий коснулось всех украинцев, занятых как в бюджетной сфере, так и в корпоративном секторе. Минимальная зарплата с 1 сентября составляет 1378 грн. Повышение пенсий также состоялось с 1 сентября. Минимальная пенсия составила 1074 грн.

Согласно закону о госбюджете, минимальная зарплата в Украине была установлена на уровне 1218 грн.

Таким образом, повышение по разным группам социальных норм составило от 13% до 18%.