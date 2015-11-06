Яресько рассказала, какая налоговая реформа нужна Украине

Об этом заявила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе международного инвестиционного форума, организованного CFA Society Ukraine.

«Мы полгода слушали бизнес, изучали опыт других стран. Понятно, что бизнес хочет нулевых налоговых ставок, но это невозможно. И в этой связи мы говорим о том, что нужна реформа, которая не разрушит финансовую стабильность. Можно сделать самые лояльные ставки, но как это отразится на стабильности банковской системы, валютном курсе? Главное, что все должны платить налоги по одним правилам, все должны работать в одних условиях», - сказал Яресько.

При этом она отметила, что если сегодня не предпринимать ничего и оставить существующую налоговую систему в ее нынешнем состоянии, то рано или поздно легальный бизнес, работающий сегодня в Украине, покинет рынок. «А этого допустить нельзя ни в коем случае», - подчеркнула глава Минфина.

Читайте такжеВсемирный банк рекомендует Украине воздержаться от радикального снижения налогов

Как сообщал УНИАН, Кабмин начал работу над налоговой реформой и новой редакцией Налогового кодекса в апреле текущего года. Налоговая реформа является одной из ключевых реформ, определенных основным кредитором страны – Международным валютным фондом. Ранее предполагалось, что проект бюджета на 2016 год будет построен на положениях нового Налогового кодекса. Однако в Минфине отмечают, что, вероятнее всего, бюджет будет сформирован на существующей налоговой базе.

На текущий момент существует два основных проекта налоговой реформы – правительственный и парламентский. Оба проекта подразумевают снижение налоговых ставок. Однако правительственный проект предполагает постепенное снижение ставок и рост дефицита бюджета до 60 млрд грн. Парламентский проект является более либеральным, предполагает резкое снижение ставок, что, по подсчетам аналитиков, может сформировать дефицит в размере не менее 200-207 млрд грн.