Проект госбюджета-2016 подадут в Раду только после согласования с МВФ

11:58, 06 ноября 2015
Финансы
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Яресько отметила, что министерство работает над уменьшением затрат госбюджета на 60 млрд грн

REUTERS

Проект государственного бюджета на следующий год строится на налоговой реформе, подготовленной Министерством финансов Украины и будет подан на рассмотрение в Верховную Раду после согласования с Международным валютным фондом.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сообщила глава Минфина Наталья Яресько.

«Мы как раз готовим окончательный вариант бюджета, который должен показать уменьшение затрат по той налоговой реформе, которую мы подготовили. В правительстве пока нет конечного варианта, который мы можем подать. Мы в процессе согласования с МВФ. Я могу его подать только тогда, когда я его согласую», - сказала она.

Яресько отметила, что министерство работает над уменьшением затрат госбюджета на 60 млрд грн.

"Действительно, мы пробуем уменьшить наши затраты, и не на 15 млрд, а на 60 млрд. Как вы знаете, наш бюджет состоит из нескольких сфер. Первое - это национальная оборона и правозащитные организации. Там мы не намерены и даже не имеем права уменьшать затраты. Второе - речь идет о социальных нормах, которые, очевидно, никто не собирается уменьшать”, - сказала министр.

При этом она отметила, что уменьшение затрат должно проходить параллельно со структурными реформами в области здравоохранения, образования, науки и в других социальных сферах.

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете Украины на 2016 год и подал его на рассмотрение в Верховную Раду, но впоследствии отозвал документ для дальнейшей доработки.

По информации Министерства финансов, госбюджет на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 24,1 грн/долл. и основан на прогнозе роста ВВП на 2% при инфляции 12%.

На текущий момент идут консультации относительно базы формирования доходов и расходов в части использования новых налоговых норм и правил, которые должны быть приняты до конца года.

По мнению главы правительства Арсения Яценюка, проект государственного бюджета Украины на 2016 год и предлагаемая налоговая реформа должны быть согласованы с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом и отвечать принципам и целям программы реформ правительства.

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