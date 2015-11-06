Министр финансов обещает скандалы в Государственной фискальной службе

Об этом она сообщила в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«В Государственной фискальной службе ситуация очень тяжелая, и вы будете видеть там много скандалов каждый день. Начиная с того, что по люстрации 42% от высшего руководства должны были быть сняты год – полтора года назад», – сказала она.

Яресько отметила, что штат Фискальной службы до конца года должен быть сокращен на 30%, или на 18 тыс. человек, а также, в соответствии с сокращением, должны быть изменены бизнес-процессы в ГФС.

Как сообщал УНИАН, под действие закона об очищении власти, в соответствии с проведенной Министерством юстиции в октябре проверкой, попали 42% служащих центрального аппарата Государственной фискальной службы. По данным Минюста, указанные лица не имели права занимать свои должности более года. В конце октября Государственная фискальная служба по результатам проведения люстрационной проверки уволила 42% высшего руководства и 15% руководства в регионах.

Вопрос обновления кадров ГФС обсуждается более полугода – с момента назначения нового руководства службы весной текущего года. Премьер-министр Арсений Яценюк не единожды призывал руководство Фискальной службы провести люстрацию, а также полную смену кадров по принципам и стандартам обновления полиции.