Гривня укрепилась на межбанке до 22,73 за доллар
12:35, 06 ноября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3570/24,6250 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 22,5530 грн/долл. / Фото dt.ua
В четверг, 6 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,61/22,73 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3570/24,6250 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3510/0,3550 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 22,5530 грн/долл., к этому часу заключено 81 сделка на сумму 81,98 млн долл.
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