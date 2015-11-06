Правительство ожидает рост ВВП Украины в четвертом квартале

Наибольшее достижение украинского правительства за последний год – это макроэкономическая стабилизация в стране, и в 4 квартале ожидается рост реального ВВП страны.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус в ходе выступления на форуме СFA Society Ukraine в Киеве.

"Наибольшее достижение правительства за последний год – это макроэкономическая стабилизация", - сказал Абромавичус.

Министр напомнил о росте остатков средств на счетах Госказначейства, стабилизации инфляции и курса гривни, восстановлении экономики.

"Мы ожидаем рост ВВП Украины в четвертом квартале этого года, реального ВВП", - добавил он.

Также министр подчеркнул, что прогнозы международных финансовых организаций, по которым ожидается рост ВВП Украины в следующем году на 2%, вполне реалистичны.

По словам министра, экономика держится на трех столпах – дерегуляция, приватизация и борьба с коррупцией.

Абромавичус напомнил о планах украинского правительства попасть в "топ-50" рейтинга Doing Business, для чего уже выполнена половина из 212 пунктов плана дерегуляции.

По вопросу приватизации министр подчеркнул, что государство не является хорошим собственником активов, и заверил, что этот процесс будет проходить открыто и прозрачно.

Что касается борьбы с коррупцией, то, как отметил Абромавичус, невозможно искоренить коррупцию без чистки рядов чиновников. По его словам, МЭРТ уже сократил 35% персонала и до конца года намерен сократить еще 20%.

"2015 год был годом макроэкономической стабилизации, а 2016 год будет годом экономического роста. Худшее уже позади, а правительство и центральный банк готовы противостоять вызовам", - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, 5 ноября, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 11,5%. При этом, в 2016 году ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 2%.

По оценкам Национального банка Украины, которые совпадают с оценками одного из крупнейших кредиторов Украины – Всемирного банка, ВВП Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 1%.

Согласно последним данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.