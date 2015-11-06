Нацбанк подсчитал количество наличных гривень в стране - инфографика

Сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 ноября составляет 295,7 млрд грн, из которых 293,7 млрд грн составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монеты (12,1 млрд штук).

Согласно сообщению Национального банка в социальной сети Facebook, на первом месте по количеству в обращении находится банкнота номиналом 200 грн (535,4 млн штук), на втором – 100-гривневая (476,4 млн штук), третью позицию занимает купюра номиналом 1 грн (441,4 млн штук).

Общее количество банкнот на одного украинца составляет 64 штуки, а разменных монет – 270 штук.

Нацбанк отмечает, что номинальный ряд денежных знаков Украины насчитывает сейчас 16 номиналов, из них девять номиналов банкнот и семь номиналов монет.

Как сообщал УНИАН, сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на начало сентября составляла 297,5 млрд грн, из которых 295,6 млрд грн – банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монеты (12 млрд штук).

Объем монетарной базы в Украине в сентябре снизился на 2,3% – до 321,2 млрд грн, денежной массы – вырос на 1,7%, до 964,7 млрд грн.