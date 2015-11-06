В октябре в Украине возобновилась дефляция

Дефляция в Украине в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем составила 1,3%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Падение потребительских цен в Украине возобновилось в октябре после их роста (инфляции) в сентябре на 2,3%, в то время как до этого два месяца подряд цены снижались – на 0,8% в августе и на 1% в июле, по сравнению с предыдущим месяцем.

По информации Госстата, в годовом выражении (октябрь 2015 года к октябрю 2014 года) инфляция замедлилась до 46,4% с 51,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-октябрь, потребительские цены в Украине выросли на 39,5%.

В сообщении отмечается, что существенным фактором снижения цен в октябре было сезонное снижение цен на газ, используемый для индивидуального отопления или комплексного потребления.

Согласно приведенным данным, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 39,9%, яйца – на 8,3%, сахар – на 8,2%.

В годовом выражении, к октябрю 2014 года, больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, электроэнергию – на 66,9%, безалкогольные напитки – на 57,5%.

Наибольшее снижение цен в октябре к сентябрю зафиксировано на природный газ – на 32,6%, подсолнечное масло – на 2,4%, рыбу – на 1,7%.

В годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом составила 2,3%, к сентябрю 2014 года- 51,9%. За январь-сентябрь потребительские цены в Украине выросли на 41,4%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 11,6% при инфляции 44%.