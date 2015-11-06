Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 28 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2264,8966 (6 ноября – 2292,5534)

100 EUR – 2460,5837 (6 ноября – 2494,9859)

10 RUR – 3,5565 (6 ноября – 3,6161)

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,70/22,90 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3660/24,5780 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3530/0,3560 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,6490 гривни/доллар, к этому часу была заключена 777 сделок на сумму 585,73 миллиона долларов.