Баланс недели: в ожидании миссии МВФ, газовые торги с Россией и перспективы экономики

На минувшей неделе Украина ожидала приезда миссии ключевого кредитора страны - МВФ. Ее оценка необходима для выделения очередного транша фонда. Но из-за невыполнения поставленных задач визит миссии перенесли на неопределенный срок. «Техническая миссия (на уровне экспертов - УНИАН) уже приехала. Как только мы определимся с политикой по Налоговому кодексу и по бюджету, передадим их в МВФ, они изучат, и тогда мы возобновим переговоры», - прокомментировал ситуацию первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

В МФВ свое решение объяснили тем, что фонд может работать со страной только в случае выполнения ее властями условий для макроэкономической стабилизации и реформирования экономики. «Мы обязаны сделать все для финансовой стабилизации, что возможно достичь только при хорошей макроэкономической политике. Последние 23 года были непростыми для Украины. Мы видели и проведение реформ, и отклонение от курса. Мы можем работать только в том контексте, когда страна демонстрирует приверженность направлению макроэкономической стабилизации», - сказал представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

Правительству и парламенту предстоит разработать сбалансированный бюджет на 2016 год с дефицитом не более 3,75% ВВП, расписать новый Налоговый кодекс, предусматривающий оптимизацию налогового администрирования, и утвердить антикоррупционного прокурора.

Министр финансов Наталья Яресько заявила, что проект госбюджета на 2016 год будет готов только через несколько недель. Это означает, что деньги от МВФ Украина увидит не раньше первого квартала следующего года. А глава НБУ Валерия Гонтарева очень на них надеется.

Она рассчитывает получить до конца года третий транш МВФ и нарастить золотовалютные резервы страны до 15 млрд долл. «Мы планируем получить третий транш кредита (до конца года – УНИАН), который позволит увеличить международные резервы Национального банка до 15 млрд долл. США», - сказала она.

Стоить отметить, что при условии выполнения украинским правительством поставленных условий, МВФ планировал выделить нашей стране в 2015 году четыре транша, что позволило бы увеличить объем резервов до 18 млрд долл.

Эксперты считают, что получение транша МВФ для Украины - критическая ситуация, а прекращение реализации программы кредитования дестабилизирует финансово-экономическую ситуацию в стране и приведет к напряженности на валютном рынке.

«Получить третий транш до конца года – очень критично для Украины, - считает руководитель экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. - Понятно, что откладывать получение средств можно до бесконечности, и мир не перевернется. Но если сейчас МВФ не профинансирует программу реформ, то это станет очень плохим сигналом для других инвесторов – прежде всего Всемирного банка, ЕБРР, правительств стран ЕС. А ведь кроме них, других кредиторов и инвесторов у Украины нет».

Эксперты также отмечают ухудшение ситуации в стране после прошедших местных выборов. «После выборов мы получили другую политическую партийную карту в Украине. И это создает дополнительное напряжение, например, в части децентрализации», - считает доктор экономических наук, финансовый эксперт Анатолий Гулей.

Он обращает внимание на то, что в декабре парламент заслушает отчет правительства о проделанной за год работе. А это - еще один политический риск, поскольку несет либо переформатирование Кабинета министров, либо полную его смену. «Понятно, что и это отодвинет получение денег от МВФ. Им же надо будет понимать, кому давать деньги», - добавил Гулей.

Прогнозируемый рост

Между тем, не все так плохо с экономикой. Украинское правительство считает, что в стране наметился незначительный экономический рост. «Я думаю, что совместными усилиями мы обязательно победим бюрократическую коррупционную составляющую, которая мешает развиваться бизнесу, и обязательно выйдем в следующем году минимум на 2% роста экономики», - заявил министр экономики Айварас Абромавичус.

Прогноз украинского правительства на следующий год подтвердили и представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Но на текущий год их прогноз неутешительный - падения ВВП Украины в 2015 году составит до 11,5%.

«Существует осторожная надежда, что экономика достигла дна в середине 2015 года и объемы производства стабилизируются во второй половине года в условиях местных и региональных рисков, которые остаются существенными», - прокомментировали обновленный прогноз в пресс-службе ЕБРР.

В правительстве с такими оценками не согласны и считают, что ВВП Украины продемонстрирует рост уже в третьем квартале 2015 года.

«Я ожидаю отчет украинской статистики. По предварительным данным, это у нас будет положительный рост ВВП. Да, он - небольшой. Он - до 1%. Но это значит, что наши прогнозы об экономическом росте в 2016 году сбудутся», - сказал премьер министр Арсений Яценюк.

С этим соглашаются и эксперты, хотя и добавляют: украинская экономика пока не преодолела все негативные последствия дестабилизации.

«Уже наблюдаются признаки стабилизации. Выравнивается динамика в промышленности: падение не углубляется, а сентябрь к августу уже продемонстрировал рост по ряду показателей, причем в знаковых отраслях - металлургии и машиностроении. Наметился прирост кредитования юрлиц, робко возобновился прирост гривневых вкладов. На казначейском счете устойчивый остаток, перевыполнен план поступлений в бюджет», - отмечает сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины Ярослав Жалило.

Газовые баталии

Правительство продолжает курс на сокращение закупок российского газа, вплоть до полного отказа. Как сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, Украина до конца года не планирует закачивать газ в подземные хранилища, а накопленных 17 млрд кубометров топлива хватит для прохождения отопительного сезона.

Кроме того, глава «Нафтогаза» заявил, что цена на российский газ для Украины в 227 долл. за 1 тыс. кубометров остается высокой, и если «Газпром» хочет, чтобы Украина закупала газ в 2016 году, то он должен снизить цену. «Вопрос ценового предложения, которое нам сделает российская сторона, – это вопрос отдельных переговоров. Мы ожидаем и надеемся на то, что наши российские продавцы газа будут рациональными и предложат нам конкурентную цену, – отметил Коболев. – Если это предложение не последует, то это будет означать, что мы весь газ будем покупать в Европе».

При этом глава «Нафтогаза» подчеркнул, что цена на европейский газ будет снижаться и до конца текущего года, и в 2016 году.

Помимо ценовых вопросов с закупкой газа, между Украиной и Россией назревает очередной судебный процесс по поводу возвращения активов «Нафтогаза» на территории оккупированного Крыма. В этом деле «Нафтогаз» хочет нанять американскую юридическую компанию для подачи отдельного от Министерства юстиции Украины иска в международный арбитражный суд.

«Минюст идет по пути ЕСПЧ (Европейского суда по правах человека – УНИАН), а мы рассматриваем несколько дополнительную альтернативную тактику, которая позволит нам как компании пойти в суд ,потому что Минюст пошел от имени государства, и их иск более важный, потому что он охватывает все те активы, на которые мы права никогда не имели, например, тот же шельф», – отметил глава «Нафтогаза».

Помимо подготовки этого иска, «Нафтогаз» уже предъявил требования к «Газпрому» на общую сумму 16 млрд долл. Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с «Газпромом» от 2009 года, а также добиться от России увеличения платы за услуги транзита газа в ЕС и компенсации за невыполнение «Газпромом» контрактных условий в части объемов транзита.

Новый Трудовой кодекс

На минувшей неделе парламент принял в первом чтении новый Трудовой кодекс. Событие - невероятное. Ведь Украина - последняя страна на постсоветском пространстве, которая до сих пор не изменила трудовое законодательство, принятое еще в 1972 году.

Новшества, в первую очередь, коснулись подзаконных актов, давно утративших свою актуальность и противоречащих новым законам.

По мнению соавтора документа, народного депутата Людмилы Денисовой, главной целью принятых изменений стало выравнивание трудовых отношений между работником и работодателем. Также принятые изменения предполагают заключение трудового договора исключительно в письменной форме. Запрещается изменять нормы трудового договора и заработную плату без согласия работника, а ежегодный отпуск увеличивается с 24 до 28 дней.

Также в новом кодексе остается норма о 40-часовой 5-дневной рабочей неделе. Без изменений остается и норма об испытательном сроке, длительность которого не может превышать 3 месяцев. В то же время, сверхурочная работа будет оплачиваться в трехкратном размере, в отличие от нынешней нормы - двукратный размер.

Удивительно, что в Верховной Раде не хватило голосов, чтобы принять одну из наиболее существенных правок - о защите прав людей с нетрадиционной ориентацией.

За нее проголосовали всего 117 депутатов из необходимых 226. А ведь именно это изменение нужно для того, чтобы Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом.

Непонятно, почему эта правка стала камнем преткновения для народных избранников. Дело в том, что Государственная инспекция по вопросам труда на сегодняшний день не зафиксировала ни одного факта, который бы подтверждал дискриминацию в Украине представителей сексуальных меньшинств при их трудоустройстве.

Владислав Швец (УНИАН)