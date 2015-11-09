Налоговая реформа поможет избежать дефицита бюджета в 68 миллиардов - Яресько

Предлагаемая правительством налоговая реформа, предполагающая в том числе упразднение искажений в уплате налогов, позволит избежать формирования дефицита бюджета 2016 года в размере не менее 68 миллиардов гривень и продолжить программу реформ, поддерживаемую ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом, сообщила в ходе заседания Украино-американского делового совета министр финансов Украины Наталья Яресько.

"Если мы оставим ситуацию как есть, не будем менять ничего, мы должны будем найти дополнительно 68 миллиардов гривень для покрытия дефицита бюджета, - сказала Яресько. - Кроме того, если мы сейчас не решим вопрос уплаты НДС аграрными предприятиями, мы выйдем из программы реформ МВФ".

По словам Яресько, агробизнес - это наиболее яркий пример искажения системы уплаты налогов в Украине.

"Мы выступаем за единые условия работы, в особенности для агробизнеса. И потому продумываем систему поддержки агропредприятий. Мы должны поддержать малый и средний аграрный бизнес", - отметила Яресько.

Ранее Министерство финансов Украины в рамках обсуждении налоговой реформы уже предлагало аннулировать существующий специальный режим уплаты налога на добавленную стоимость для сельскохозяйственного бизнеса по нулевой ставке, но не устанавливало при этом четкую дату, к которой соответствующее решение должно быть принято.

Позднее Минфин предлагал рассмотреть возможность упразднения льгот уже к 2016 году – как того требовала программа реформ правительства, поддержанная ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

В то же время, Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что будет настаивать на сохранении льгот для аграриев.

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