Фонд гарантирования за два года выплатил более 54 миллиардов возмещения

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за последние два года вывел с рынка 63 финучреждения и выплатил вкладчикам этих банков более 54 миллиардов гривень возмещения по вкладам.

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов со ссылкой на заявление его директора-распорядителя Константина Ворушилина на расширенном заседании административного совета фонда с участием премьер-министра Арсения Яценюка, главы Национального банка Валерии Гонтаревой, министра финансов Наталии Яресько.

Для сравнения, как отметил Ворушилин, в 1998-2013 годах фонд вывел с рынка 34 банка и за эти 15 лет выплатил вкладчикам 5,8 миллиарда гривень возмещения.

По информации фонда, для финансирования выплат получены заимствования у государства на 45,1 миллиарда гривень, а также фонд активно повышает эффективность работы с активами неплатежеспособных банков. По его оценкам, балансовая стоимость таких активов превышает 382 миллиарда гривень, а оценочная – всего 93,72 миллиарда гривень.

Также сообщается, что фонд совершенствует свою структуру, работая над созданием департамента расследования и предотвращения коррупции, службы внутреннего аудита, а также над консолидацией процессов финансовой и операционной деятельности фонда и неплатежеспособных банков.

Помимо этого, фонд создает департамент консолидированной продажи и управления активами, чтобы сосредоточить принятие всех решений в этой сфере исключительно в фонде, поскольку на сегодня уполномоченные лица в неплатежеспособных банках имеют достаточно широкую автономию для принятия решений.

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Как сообщал УНИАН, за 2014 и неполный 2015 год Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 61 банк, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов.