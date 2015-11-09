Яресько: дата приезда миссии МВФ зависит от готовности проекта бюджета на 2016 год

Дата приезда оценочной миссии ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда пока не определена, поскольку в Фонде ждут проект государственного бюджета на 2016 год и постатейного его анализа, сообщила журналистам министр финансов Наталья Яресько.

"Даты (приезда миссии - УНИАН) пока нет", - сказала Яресько.

При этом она подчеркнула, что в связи с необходимостью согласования с Фондом проекта госбюджета на 2016 год, пока неизвестна и дата подачи окончательного варианта бюджета в Верховную Раду.

"Мы подадим бюджет сразу же, как только он будет согласован с МВФ. Мы должны проработать с ними (с МВФ - УНИАН) по каждой статье, по каждому миллиарду, при этом у нас не так много статей, которые можно сократить", - подчеркнула министр.

Ранее министр отмечала, что проект госбюджета должен быть максимально реалистичным и выполнимым и основываться на новых налоговых изменениях, которые также должны быть приняты парламентом. Отсутствие налоговых изменений не позволит Украине уложиться в запланированный дефицит бюджета в 3,7% ВВП на 2016 год и увеличит его до минимум 68 млрд грн, а также выведет Украину из программы реформ, одобренных Фондом.

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