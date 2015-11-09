Для сотрудников Фискальной службы разработают кодекс профессиональной этики

Министерство финансов предлагает разработать кодекс профессиональной этики для сотрудников Государственной фискальной службы, который будет определять основные критерии и нормы обслуживания налогоплательщиков.

Об этом сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева на круглом столе в Киеве.

"Конечно, мы должны обязательно разработать кодекс этики и обеспечить его подписание каждым сотрудником Государственной фискальной службы. Главное, чтобы кодекс выполнялся. Я уверена, что будущее – за молодыми людьми, которые будут приходить на работу в Государственную фискальную службу", – сказала она.

По словам Макеевой, повышение качества обслуживания налогоплательщиков обязательно приведет к увеличению налоговых поступлений и выходу экономики из тени.

"От того, каким образом налоговый инспектор общается с налогоплательщиками, зависит многое. Не ставки налогов играют роль, а то, как общаются представители контролирующих органов с теми, кто наполняет бюджет", – подчеркнула замминистра.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба по результатам проведения люстрационной проверки уволила 42% высшего руководства и 15% руководства в регионах. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства поручил главе ГФС Роману Насирову уволить начальника Главного управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко.

Вопрос обновления кадров ГФС обсуждается более полугода – с момента назначения нового руководства службы весной текущего года. Яценюк неоднократно призывал руководство Фискальной службы провести люстрацию, а также полную смену кадров по принципам и стандартам обновления полиции.