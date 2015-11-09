ОЭСР ухудшила прогноз по снижению экономики России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует снижение реального ВВП России в 2015 году на 4%, следует из очередного полугодового прогноза ОЭСР.

При этом в 2016 году организация ожидает сокращения экономики страны на 0,4%, а в 2017 году - повышения на 1,7%, пишет Прайм.

В предыдущем полугодовом обзоре, который был опубликован в июне, организация ухудшила прогноз по динамике ВВП РФ в 2015 году со стагнации до спада на 3,1%. В сентябре ОЭСР отмечала, что российская экономика находится в глубокой рецессии, но ситуация может несколько улучшиться, если цены на энергоресурсы не продолжат дальнейшего снижения.

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Также ОЭСР ухудшила прогноз и относительно всей мировой экономики. ОЭСР ожидает ее роста на 2,9%, хотя в сентябре ожидался рост на 3%, а в июне - на 3,2%. В 2016 году организация ждет роста мировой экономики на 3,3%, хотя в сентябре она ждала повышения мирового ВВП на 3,6%, в июне - на 3,9%.