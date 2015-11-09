Дефицит российского бюджета с начала года составил $12 миллиардов

Дефицит федерального бюджета за январь-октябрь 2015 года, по предварительной оценке Минфина, составил 12 миллиардов долларов, или 1,3% ВВП, сообщают РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

При этом ненефтегазовый дефицит составил за десять месяцев 9,6% ВВП.

"Доходы федерального бюджета за десять месяцев составили 177,8 миллиарда долларов, или 19% ВВП (85,4% от показателя, заложенного в бюджете на текущий год). Расходы составили 189,8 миллиарда долларов, или 20,2% ВВП (77,1% от планового годового уровня расходов)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, согласно поправкам в закон о бюджете на текущий год, дефицит бюджета по итогам 2015 года составит 3% ВВП. В следующем году он планируется на этом же уровне.