Der Spiegel: рубль становится резиновой валютой

В статье Беньямина Биддера под названием «Рубль становится резиновой валютой», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что город Сыктывкар, на севере России, в середине октября открыл необычный монумент: памятник в честь рубля, российской валюты.

Некоторые газеты в 1200 км от столицы Москвы сочли это возможностью для несколько ироничных комментариев: Памятник выглядит как надгробная плита, сказали они. «Независимая газета» с издевкой отметила, что шутники уже положили «четыре красных гвоздики» перед памятником рублю. В России гвоздики приняты на похоронах, и четное количество цветов приносят только мертвым, - таков обычай.

Главной насмешкой считается слабость валюты. Курс доллара к рублю вырос более чем на 50% в течение года. В ноябре 2014 года, доллар США стоил около 40 руб. Сейчас его стоимость составляет 65 рублей.

В некотором смысле, рубль стоит в городе, особенно символичном для нынешнего кризиса. Сыктывкар – столица республики Коми, российского нефтяного региона. Ведь, главным образом, нефть в последние 12 месяцев способствовала падению российской валюты.

Строго говоря, это американские горки. Когда в мае нефть выросла до $65 за баррель, рубль также снова поднялся: за доллар нужно было заплатить 49 руб. Но с тех пор цены на нефть снова падают – и все больше снижают стоимость рубля. С конца 2014 года практически каждое изменение цен на нефть отражается на валюте России, остававшейся стабильной на протяжении многих лет.

«Рубль – петровалюта номер один в мире», сказал Крис Уифер, живущий в Москве экономист и основатель консалтинговой фирмы Macro Advisory. Валюты многих других стран-производителей нефти более стабильны, потому что правительства привязали их к доллару.

Российская экономика зависит от экспорта сырьевых товаров. «Нефть и газ составляют 65% российского экспорта. 45-50% государственных доходов поступают из этого сектора», говорит Яков Миркин, профессор экономики Московского института мировой экономики и международных отношений.

«Все знают об этой зависимости», сказал Миркин. «То есть, когда растет цена на нефть, рынок автоматически начинает играть на повышение курса рубля – и наоборот».

Падение рубля ощущают граждане с малым и средним доходом. Девальвация стала причиной роста цен. Инфляция в сентябре и октябре составляла 15,6%. Многие продукты стоят значительно дороже, чем год назад, но зарплата почти не повышается.

«Слабый рубль лучше, чем сильный»

Пострадали также и пенсионеры: обычная индексация в следующем году составит «примерно четыре процента, но инфляция значительно выше», говорит Дмитрий Травин, экономист из Санкт-Петербурга. Реальные доходы в этом году снизились на 10%, оборот розничной торговли – на целых 10,4%. Доля населения, которая классифицируется как бедные, возросла с 13 до 15%.

Кризис национальной валюты также доставляет трудности компаниям. Пример: Два года назад стоимость новой Skoda Octavia была эквивалентна примерно 16 000 евро. Сейчас – назло росту всех цен – цена составляет всего 12 000 евро. Хотя дочерняя компания VW Skoda выпускает автомобили в России, но многие компоненты производятся за рубежом.

Еще несколько лет назад рубль был менее уязвим. К примеру, в 2012 году снижение стоимости барреля нефти не оказало на него большого влияния.

В конце 2014 года Российский центральный банк изменил свою стратегию. Новый руководитель Эльвира Набиуллина попрощалась с «политикой сильного рубля»: до сих пор в случае слабости рубля, банк продавал свои долларовые резервы, чтобы сохранить валюту в пределах определенного коридора. Изменение назвали переходом к «свободному плаванию» валюты.

Затем «плавание» превратилось в свободное падение, когда резкое снижение цен на нефть совпало с ростом экономических проблем в России и санкциями, которые ввел Запад.

Россия проводила «политику сильного рубля» с 2000-х годов. Она также была результатом сложных кризисов в девяностые годы. Отказ от нее «является самой значительной переменой в экономической политике с начала кризиса», говорит аналитик Уифер. Новая мантра звучит так: «Слабый рубль лучше, чем сильный».

Для российского государства слабость рубля имеет свои преимущества. Она помогает сдерживать дефицит бюджета: хотя Россия зарабатывает меньше долларов, пенсии и другие государственные расходы государство оплачивает в рублях. Девальвация может даже оказаться благом для российской промышленности. «Когда рубль был сильным, ни у кого не было стимула строить заводы в России», сказал Уифер. Валюта еще больше усугубила зависимость экономики от нефти и газа. «Теперь с этим покончено», надеется эксперт.