Минэкономразвития улучшило прогноз инфляции на 2015 год

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно прогнозу, основной причиной зафиксированной дефляции стал учет двухуровневой системы цен на газ для населения, действующей в отопительный сезон.

По мнению аналитиков министерства, дальнейшее снижение инфляции будет усилено падением цен на сырье на мировых рынках, продолжением жесткой монетарной политики, включающей валютные ограничения и профицит бюджета, а также улучшением инфляционных ожиданий населения и притоком депозитов в национальной валюте.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем составила 1,3%.

Падение потребительских цен в Украине возобновилось в октябре после их роста (инфляции) в сентябре на 2,3%, в то время как до этого два месяца подряд цены снижались – на 0,8% в августе и на 1% в июле по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте такжеВсемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в следующем году на уровне 20%

Ранее Министерство экономического развития и торговли прогнозировало инфляцию на уровне 44,8% в текущем году, а в 2016 году инфляция может составить 17,2%.