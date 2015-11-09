Гривня закрыла межбанк на уровне 22,90 за доллар

В понедельник, 9 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,80/22,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4680/24,5730 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3530/0,3550 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,7549 грн/долл., к этому часу было заключено 602 сделки на сумму 442,42 млн долл.