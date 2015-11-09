В Украине замедлилась базовая инфляция

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к октябрю 2014 года, базовая инфляция замедлилась до 40,1% с 42,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция в октябре составила 33,3%, за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 41,3%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем составила 1,3% за счет сезонного снижения цен на газ, используемый для индивидуального отопления или комплексного потребления.

В годовом выражении (октябрь 2015 года к октябрю 2014 года) инфляция замедлилась до 46,4% с 51,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-октябрь, потребительские цены в Украине выросли на 39,5%.

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Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.