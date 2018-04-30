Ипотека: пять способов вернуть свою квартиру

Согласно последним данным Национального банка, украинцы должны банкам по валютным кредитам 4,6 млрд долл. Это, по оценкам банкиров, кредиты 240 тысяч заемщиков-физлиц, преимущественно на покупку недвижимости. И после погашения кредитов тысячи людей ждет неприятный сюрприз, поскольку на последнем визите в кассу банка взаимоотношения с финучреждением не заканчиваются.

Купленный в кредит дом или квартира остаются, по сути, во владении банка. Чтобы продать, подарить или передать по наследству этот объект недвижимости, или просто избавиться от неприятного ощущения, что твое жилье принадлежит тебе не в полной мере, нужна государственная регистрация прекращения ипотеки.

По идее, процесс «освобождения» залоговой недвижимости должен быть автоматическим – ведь заемщик сполна рассчитался с банком и имеет право распоряжаться своим имуществом, как ему заблагорассудится. Но на практике одна строчка в двух госреестрах зачастую отнимает массу времени и энергии. УНИАН обобщил существующую практику и предлагает пять вариантов регистрации прекращения ипотеки и снятия запрета на отчуждение имущества при погашении кредита.

Способ №1 – законный

Согласно законодательству, государственная регистрация прекращения ипотеки проводится на основании заявления банка-кредитора, которое он обязан подать в течение 5 рабочих дней со дня прекращения ипотеки или по письменному требованию должника. Простыми словами, как только кредит погашен, заемщик может обратиться в банк с заявлением либо просто ничего не делать. Во втором случае договор ипотеки прекращается автоматически, а банк будет вынужден провести все необходимые процедуры самостоятельно.

Некоторые банки именно так и поступают. К примеру, «Райффайзен Банк Аваль» считает, что именно на банк возложена обязанность регистрировать прекращение ипотеки в течение пяти дней со дня погашения кредита или по письменному требованию должника. «Оплата услуг регистрационной службы или нотариуса проводится клиентом, если он выступает инициатором. Если же клиент возражает против самостоятельного обращения в регистрационную службу или к нотариусу, и уплаты соответствующих платежей, - банк самостоятельно совершает эти действия», - сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Даже если речь идет о неплатежеспособном банке, это не избавляет финучреждение от ответственности перед заемщиком. Как прокомментировали в Министерстве юстиции, временный администратор или ликвидатор банка, назначенный Фондом гарантирования вкладов физлиц, имеет право совершать любые действия от имени руководства банка. «Уполномоченное лицо Фонда в пределах своих полномочий имеет право подавать заявление для государственной регистрации прекращения ипотеки», - сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

К сожалению, не всем заемщикам повезло решить проблему подобным образом. Если финучреждение ничего не делает и ведет длительную безрезультатную переписку с клиентом, вынуждая его самостоятельно выводить квартиру из залога, можно обратиться к нотариусу.

Способ №2 – дорого и быстро

Если банк отказывается самостоятельно регистрировать прекращение ипотеки, а заемщику нужно завершить эту процедуру максимально быстро и комфортно, стоит обратиться к нотариусу. Причем, как обычно рекомендуют в банке, к тому нотариусу, который наложил запрет на отчуждение недвижимости при ее оформлении в залог по кредиту. В таком случае нужно быть готовым помимо обязательных платежей государству в размере около 400 гривен заплатить от 2 до 4 тысяч гривен за нотариальные услуги.

Если для заемщика переплата от 2 до 4 тыс. грн – не проблема, то данный способ почти идеальный. Клиент в заранее согласованное время посетит офис нотариуса и буквально через 15 минут получит на руки нужные документы - выдержки из госреестров о прекращении ипотеки и о снятии обременения с объекта недвижимости. И попрощается с банком навсегда.

Примечательно, что пакет документов, который запросит нотариус, практически идентичный пакету документов для регистрационной службы. Кроме того, нотариус может потребовать присутствия сотрудника банка, у которого есть доверенность на проведение подобного рода операций. Поэтому, если вы никуда не торопитесь, а в кармане нет лишней пары тысяч, есть другие варианты решения данного вопроса.

Способ №3 – другой нотариус

Министерство юстиции своим приказом от 30 марта 2015 года утвердило новый порядок совершения нотариальных действий, согласно которому запрет на отчуждение недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих госрегистрации, может снимать любой нотариус. То есть, теперь идти к первичному нотариусу, регистрировавшему ипотеку, вовсе не обязательно. Просто другой нотариус после проведения всех необходимых процедур направит по месту хранения дела сообщение о снятии запрета. А заемщик может выбрать нотариуса, услуги которого доступны по цене.

Некоторые нотариусы в Киеве уже освоили принципы работы с электронными реестрами и не стесняются предлагать заемщикам услуги по регистрации прекращения ипотеки и снятия запрета на отчуждение имущества практически по себестоимости процедуры – за 500 гривен.

Способ №4 - дешево и сердито

Согласно разъяснениям Минюста, при проведении госрегистрации прекращения ипотеки заинтересованным лицом, помимо банка-кредитора, является также гражданин – владелец купленной в кредит квартиры. «Законодательство в сфере государственной регистрации прав не лишает права человека при выполнении им обязательств, обеспеченных ипотекой, самостоятельно обратиться в орган государственной регистрации прав или к нотариусу», - пояснили в министерстве.

Такой механизм подойдет заемщику, который не может себе позволить оплатить услуги нотариуса, но располагает свободным временем и титаническим терпением. Сначала заемщику предстоит получить в банке ряд документов, и как показывает практика, безрезультатная переписка с финучреждением может занять от 2 до 9 месяцев.

В процессе переписки с банком может оказаться, что заемщик должен оплатить какой-нибудь штраф на несколько тысяч. Если штраф незаконный, пригодятся многочисленные документы, накопленные за время взаимоотношений с банком, знание нормативной базы и дар убеждения. В крайнем случае – помощь Национального банка или Фонда гарантирования, в зависимости от статуса банка. Разумеется, можно заплатить штраф и получить желаемые документы, но нет никаких гарантий, что такой банк не нарисует еще один подобный штраф, поэтому стоит побороться за свои права.

С получением документов на руки дело пойдет быстрее – останется написать заявление в регистрационную службу, оплатить пошлину и провести день-другой в очереди к регистратору. Не исключено, что процедуру придется повторить, поскольку регистратор может запросить дополнительные документы, которые снова нужно будет получать в банке. Но в любом случае, этот способ дешевле, чем услуги нотариуса.

Способ №5 – оптимальный

В рамках происходящих в стране процессов дерегуляции и развития электронных сервисов вполне возможно, что прогресс коснется и затронутой нами проблемы. Уже сейчас рядовой гражданин после регистрации в кабинете электронных сервисов Минюста может получить сведения из госреестров недвижимости за 2 минуты, перечислив 20 гривен с платежной карты. Также до обращения в регистрационную службу можно распечатать формы заявлений, узнать список необходимых документов и даже подать предварительное заявление. По результатам рассмотрения заявления госрегистратор может высказать свои замечания и назначить время подачи документов. Таким образом, риск того, что вам придется посетить госрегистратора неоднократно и напрасно потерять несколько часов в очереди, сводится к минимуму.

Также в Украине уже второй год активно работает волонтерский проект iGov.org.ua, целью которого является перевод всех государственных услуг в нашей стране в электронную форму. По информации одного из руководителей проекта Дмитрия Дубилета, на портале iGov уже реализовано более 100 государственных услуг, до конца года их будет более 300. Намечается прогресс и в затронутом направлении. «В первом чтении принят законопроект о передаче функций регистрационной службы банкам и частным структурам, и у нас появится возможность самостоятельно проводить операции по регистрации, снятию обременений и так далее. В том, что мы сможем сделать процедуру простой, сомнений нет», - заверил банкир.

Так что заемщикам можно немного подождать, пока процесс станет максимально простым. Разумеется, если в полной мере доверять своему банку и не бояться, что по прошествии времени возникнут несуществующие штрафные санкции, доказать незаконность которых проще, имея дело со знакомыми представителями банка, а не сотой сменой персонала. Тогда выбирайте один из предложенных механизмов и вперед – дорогу осилит идущий.

Ольга Гордиенко (УНИАН)