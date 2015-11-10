Украинцы в октябре продали валюты на $105 миллионов больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в октябре составил 104,7 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, тенденция превышения предложения валюты на наличном валютном рынке над спросом сохраняется девятый месяц подряд.

Объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке в октябре в долларовом эквиваленте составил 242,1 миллиона долларов, в том числе граждане продали банкам валюты на 173,4 миллиона долларов, купили – на 68,7 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, чистая продажа валюты населением в сентябре составила 166,9 миллиона долларов.

В 2014 году чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) составила 2,410 миллиарда долларов, что на 469,5 миллиона долларов меньше показателя 2013 года в 2,880 миллиарда долларов.

Украинская гривня с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения Национальным банком Украины ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы в марте этого года гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривни/доллар в течение последних четырех месяцев.

В апреле этого года НБУ констатировал достижение равновесия на валютном рынке и наличие предпосылок для его либерализации, при этом сообщив, что отмена ранее установленных ограничений будет производиться по согласованному с МВФ плану при наличии определенных предпосылок.