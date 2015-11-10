Нацбанк в октябре купил на межбанке на $254 миллионов больше, чем продал

Национальный банк Украины в октябре купил на межбанковском валютном рынке 300,5 миллиона долларов США по курсу 21,526532 гривни/доллар.

Как сообщается на сайте регулятора, в этот период он продал на межбанке 46,5 миллиона долларов США по курсу 22,981710 гривни/доллар или на 254 миллионов долларов меньше, чем купил.

Также сообщается, что общий объем операций с безналичной валютой на межбанке (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 13,005 миллиарда долларов США. При этом, объем продажи валюты клиентами, не являющимися субъектами валютного рынка, составил 3,844 миллиарда долларов, а покупка валюты такими клиентами составила 3,508 миллиарда долларов США.

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Как сообщал УНИАН, НБУ в сентябре купил на межбанковском валютном рынке 152,249 миллиона долларов по курсу 21,560201 гривни/доллар, в то время как продажа валюты регулятором в этот период не проводилась.

Золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, в октябре выросли на 1,5%, или на 188 миллионов долларов, – до 12,962 миллиарда долларов на 1 ноября 2015 года.