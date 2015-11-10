Выплаты по картам банка "Финансы и Кредит" начнутся после обработки сведений платежных систем

Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет проводить выплаты гарантированного возмещения владельцам карточных счетов неплатежеспособного банка "Финансы и Кредит" после получения и обработки в полном объеме информации об операциях, проведенных международными платежными системами.

Об этом фонд сообщил на своем сайте в ответ на многочисленные запросы клиентов банка – владельцев карточных счетов.

Фонд отметил, что указанная информация нужна для четкого выполнения требований законодательства о платежных системах и с целью защиты прав потребителей банковских услуг в сфере электронных платежей.

Фонд гарантирования предложил владельцам карточных счетов самостоятельно отслеживать информацию о начале выплат на сайте фонда или сайте банка "Финансы и Кредит".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 4 ноября начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Финансы и кредит" по депозитам, срок действия которых закончился до 1 ноября 2015 года, через банки "Пивденный", ПУМБ, "Альфа-Банк" (Украина) и "Ощадбанк".

По предварительным оценкам фонда, объём возмещения вкладчикам банка "Финансы и Кредит" составит 10,480 миллиарда гривень.

Временная администрация Фонда гарантирования работает в банке с 18 сентября на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

В этом году НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 миллионов гривень в феврале и на 750 миллионов гривень в июне этого года, а 19 августа подтвердил выполнение банком "Финансы и Кредит" плана капитализации в рамках программы финансового оздоровления.

Банк "Финансы и кредит" (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

17 августа акционеры банка "Финансы и Кредит" приняли решение увеличить уставный капитал банка на 2,5 миллиарда гривень, или на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. В первом полугодии банк уже увеличил уставный капитал в два раза - на 616,4 миллиона гривень в марте и на 1,972 миллиарда гривень в июне.