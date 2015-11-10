Куратором таможни могут назначить иностранца - Насиров

12:54, 10 ноября 2015
Финансы
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Глава ГФС отметил, что сейчас на эту должность есть несколько кандидатур.

Фото УНИАН

Заместителем главы Государственной фискальной службы, куратором таможенного направления может быть назначен иностранец. Об этом в ходе брифинга сообщил глава ГФС Роман Насиров.

"Я бы хотел, чтобы мы привели иностранного специалиста. У нас есть несколько кандидатур, я думаю, что это будет до конца года", - сказал он.

В то же время глава ГФС отказался назвать возможные кандидатуры и из каких они стран.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Украины удовлетворил ходатайство главы Государственной фискальной службы Романа Насирова об увольнении заместителя главы ГФС, руководителя Таможенной службы Константина Ликарчука.

3 сентября глава Государственной фискальной службы временно перевел в свое подчинение все таможенные департаменты, которыми руководил его заместитель Константин Ликарчук. Ликарчук был руководителем Таможенной службы с мая текущего года.

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