Moody's прогнозирует рост экономики стран G20 на уровне 2,8%

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП в странах G20 в среднем на 2,8% в 2015–2017 годах, что всего на 0,3% выше показателя за 2012–2014 годы, сообщает Газета.ru.

"Среднее повышение экономики за пять лет до мирового финансового кризиса составляло 3,8%. Глобальный рост будет тусклым в течение еще двух лет, поскольку замедление в Китае и в других странах с развивающейся экономикой продолжает оказывать давление на мировую экономику", - говорится в сообщении.

На текущий год аналитики агентства прогнозируют подъем ВВП стран G20 на уровне 2,6%, в следующем году они ожидают ускорения роста до 2,8%, в 2017 году – до 3%.

"Вклад emerging markets (развивающихся рынков) в общий рост экономики G20 в 2015–2017 годах будет минимальным с начала этого тысячелетия", - отмечает издание.

Кроме того, повышение ВВП Китая в этом году будет ниже 7%, в 2016 году рост замедлится до 6,3%, а в 2017 году – до 6,1%. По мнению аналитиков, увеличение экономики будет в целом стабильным в США, Японии и государствах Европы. Средний подъем ВВП в 2015–2017 годах будет составлять около 2,5% в США, Великобритании и Южной Корее, а в еврозоне – 1,5%.

Эксперты сомневаются, что цены на сырье существенно увеличатся в ближайшие несколько лет.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам аналитиков рейтингового агентства Moody's, экономика ведущих стран мира, которые входят в G20, не вернется к уровню 2008 года в течение следующих пяти лет.