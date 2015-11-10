Гривня укрепилась на межбанке до 22,75 за доллар

Во вторник, 10 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,60/22,75 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2490/24,4060 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3500/0,3530 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 22,7710 гривни/доллар, к этому часу заключено 372 сделки на сумму 168,20 миллиона долларов.