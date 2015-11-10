Гривня укрепилась на межбанке до 22,75 за доллар
15:17, 10 ноября 2015Финансы
470
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2490/24,4060 гривни/евро.
К этому времени заключено 372 сделки на сумму 168,20 млн долларов/ epizod.com.ua
Во вторник, 10 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,60/22,75 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2490/24,4060 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3500/0,3530 гривни/рубль.
Читайте такжеНацбанк укрепил официальный курс гривни
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 22,7710 гривни/доллар, к этому часу заключено 372 сделки на сумму 168,20 миллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter