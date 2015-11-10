Китай повышает популярность юаня - разрешил прямые торги со швейцарским франком

Об этом говорится в сообщении китайской системы торговли иностранной валютой (China Foreign Exchange Trade System), подразделении национального центробанка, передает Slon.ru.

Таким образом, Китай сделал еще один шаг к повышению популярности юаня в качестве международного платежного средства, указывает Bloomberg. Валюта Швейцарии стала седьмой, с которой проводятся прямые торги юанем; другими являются американский, австралийский и новозеландский доллары, а также британский фунт стерлингов, японская иена и евро.

4 ноября в Международном валютном фонде сообщили Reuters, что до конца месяца совет директоров МВФ встретится, чтобы обсудить вопрос о включении юаня в корзину резервных валют. Конкретной даты пока не назначено. Многие аналитики считают, что в этот раз китайская валюта будет включена в число резервных, основной из которых является доллар США. В 2010 году (в МВФ пересматривают корзину раз в пять лет) заявка Китая о включении юаня в число резервных валют была отклонена.

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В начале октября юань занял четвертое место среди самых используемых в мире валют после доллара США, евро и фунта стерлингов, впервые обогнав иену. Тогда же Китай запустил собственную международную платежную систему.