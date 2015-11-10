Глава "Нафтогаза" не указал в декларации дом за $1 миллион - СМИ

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев проживает в незадекларированном доме, сообщает 112.ua.

"Как выяснили журналисты, в двухэтажном здании в стиле модерн, площадью 300 квадратных метров, Коболев живет с ноября прошлого года. Тогда как свою последнюю декларацию о доходах заполнил спустя пять месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно декларации, глава газового государственного монополиста имеет 769 548 гривень годового дохода, съемную квартиру в центре Киева (115 квадратных метров), земельный участок (1204 квадратных метра) и дом в Киево-Святошинском районе (275,5 квадратных метра). О коттедже в закрытом городке Goodlife park на берегу Киевского моря в декларации - ни слова.

"Сам городок имеет вооруженную охрану, два теннисных корта, бассейн, площадку для вертолетов. В ближайшие полгода появится искусственный залив для яхт и водных мотоциклов. Цены на жилье здесь колеблются от 750 тысяч до 1,2 миллиона долларов в зависимости от ремонта и метража", - подчеркивает издание.

По информации журналистов, в том же городке жилье себе приобрели футболист донецкого "Шахтера" Александр Кучер и украинский певец Иван Дорн.

"В пресс-службе "Нафтогаза" не смогли прокомментировать данную информацию", - резюмирует издание.

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