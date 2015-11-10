Нацбанк сегодня купил на межбанке $6,7 миллиона по курсу 22,80 грн/долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 22,80 грн/долл., а общий объем принятых на аукцион заявок - 27,30 млн долл.

Проведением аукциона регулятор возобновил покупку валюты, которая проводилась на регулярной основе с 17 сентября, после перерыва на два предыдущих аукциона - 2 ноября и 30 октября - в ходе которых НБУ не покупал, а продавал валюту для стабилизации валютного рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк начал регулярные аукционы по покупке валюты на межбанке для накопления международных резервов 17 сентября.

В сентябре регулятор купил у банков 152,249 млн долл. по курсу 21,560201 грн/долл., в то время как продажа валюты в этот период не проводилась.

В октябре НБУ купил на межбанковском валютном рынке 300,5 млн долл. США по курсу 21,526532 грн/долл., продал - 46,5 млн долл. США по курсу 22,981710 грн/долл., или на 254 млн долл. меньше, чем купил.

Золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, в октябре выросли на 1,5%, или на 188 млн долл., – до 12,962 млрд долл. на 1 ноября 2015 года.