Украина лидирует в реформировании финсектора среди развивающихся стран - ЕБРР

Украина лидирует среди стран с развивающейся экономикой в направлении реформирования финансового сектора, говорится в последнем докладе Европейского банка реконструкции и развития, переданном УНИАН.

ЕБРР отмечает позитивные сдвиги в финансовом секторе в странах с развивающейся экономикой, среди которых Украина добилась наибольшего прогресса, закрыв с 2014 года более 50 банков с непрозрачной структурой собственности, чрезмерными объемами кредитования связанных лиц и слабым менеджментом.

По мнению ЕБРР, в 2015-2016 годах многие факторы, сдерживающие ускорение реформ, сохранятся, но позитивные сдвиги за прошедший год послужат хорошими предпосылками для прогресса в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, в результате очистки банковской системы за 2014 и неполный 2015 год количество финучреждений в Украине сократилось до 121 со 182.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.

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Справка УНИАН. ЕБРР - один из крупнейших международных финансовых инвесторов в Украине. По состоянию на 1 сентября 2015 года банк взял на себя обязательства предоставить 11 миллиардов евро в рамках 346 проектов.