Отток капитала из РФ превысил $50 миллиардов

Отток капитала сформировался в основном под воздействием операций первого полугодия 2015 года, преимущественно связанных с погашением внешней задолженности, пишет Рейтер.

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"Текущая оценка чистого вывоза капитала частным сектором сложилась также с учетом некоторого увеличения иностранных обязательств прочих секторов по результатам прошедших в октябре размещений нерезидентами еврооблигаций и других долговых ценных бумаг в интересах отдельных российских резидентов", - пояснил ЦБР.

Норникель разместил в начале октября еврооблигации на $1 миллиард, а Газпром - трехлетние евробонды на 1 миллиард евро, ВТБ выкупил евробонды с рынка на сумму около $700 миллионов в долларах США, швейцарских франках и австралийских долларах.

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По предварительной оценке Банка России, в январе-октябре 2015 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса сложилось в размере $54,8 миллиарда, превысив уровень сопоставимого периода 2014 года ($48,2 миллиарда) за счет сокращения статей текущего счета, традиционно складывающихся с дефицитом (главным образом, баланса услуг и инвестиционных доходов), на фоне существенного сжатия торгового баланса под влиянием падения цен на энергоносители.