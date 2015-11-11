"ПриватБанк" вошел в рейтинг лучших мировых банков 2015 года

Американский Global Finance опубликовал результаты ежегодного рейтинга лучших мировых банков и лидеров банковского рынка в регионах мира и отдельных странах. В Украине лучшим банком признан "ПриватБанк".

«Лучшие банки - не обязательно крупнейшие банки, это финансовые институты, обладающие качествами, на которые клиентам следует обратить внимание при выборе банка, - говорится в редакционной статье журнала. - Эти банки предлагают лучший сервис, лучшие продукты и обладают наиболее эффективными системами риск-менеджмента. Они постоянно инвестируют в лучшие в своем классе решения и персонал, чтобы превзойти своих коллег”.

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В нынешнем году лучшим корпоративным банком в мире признан японский Mitsubishi UJF Financial, лучщим мировым розничным банком стал BBVA. Лидером банковского рейтинга в Западной Европе признан голландский ING, в Восточной Европе лидирует австрийский Raiffeisen Bank International. В Украине по мнению аналитиков американского издания лучшим банком является "ПриватБанк", который входит в этот престижный рейтинг уже десятый год подряд.

Как сообщает Global Finance, для традиционного рейтинга World’s Best Banks 2015 лучшие банки в 143 странах и восьми регионах мира выбирали ведущие аналитики и руководители финансовых компаний. При этом, победители определялись как по результатам своей деятельности, так и субъективным критериям, таким как репутация банка и качество его менеджмента.