В Украине начали ликвидацию еще одного банка
Фонд гарантирования ликвидирует «Радикал Банк»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Радикал Банка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка продлится два года - до 10 ноября 2017 года включительно. Ликвидатором банка назначена Анна Савельева.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 июля ввел временную администрацию во входящий в группу небольших «Радикал Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.
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Справка УНИАН. «Радикал Банк» работал на рынке Украины с 2010 года и входил в группу небольших финучреждений по активам.
По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является гражданин Украины, вице-президент концерна «Укрросметалл» Александр Шпак, которому принадлежат 71% акций банка через «Промышленную инновационную компанию».