В Украине начали ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Радикал Банка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка продлится два года - до 10 ноября 2017 года включительно. Ликвидатором банка назначена Анна Савельева.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 июля ввел временную администрацию во входящий в группу небольших «Радикал Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

Читайте такжеУкраина лидирует в реформировании финсектора среди развивающихся стран - ЕБРР

Справка УНИАН. «Радикал Банк» работал на рынке Украины с 2010 года и входил в группу небольших финучреждений по активам.

По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является гражданин Украины, вице-президент концерна «Укрросметалл» Александр Шпак, которому принадлежат 71% акций банка через «Промышленную инновационную компанию».