Фонд гарантирования меняет ликвидатора CityCommerce Bank
10:54, 11 ноября 2015Финансы
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц меняет ликвидатора CityCommerce Bank, и с 12 ноября эту должность займет Роман Оберемко.
Нацбанк принял решение о ликвидации CityCommerce Bank 19 марта / Фото УНИАН
По информации на сайте фонда, Оберемко сменит на посту Константина Тимошенко, который был ликвидатором банка с 20 марта.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации CityCommerce Bank 19 марта. Временная администрация работала в банке с 21 ноября 2014 года.
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CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу средних финучреждений по объему активов. По информации НБУ, собственником банка является компания по управлению активами «Глобал финансиал менеджмент групп».
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