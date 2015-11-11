Фонд гарантирования меняет ликвидатора CityCommerce Bank

По информации на сайте фонда, Оберемко сменит на посту Константина Тимошенко, который был ликвидатором банка с 20 марта.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации CityCommerce Bank 19 марта. Временная администрация работала в банке с 21 ноября 2014 года.

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CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу средних финучреждений по объему активов. По информации НБУ, собственником банка является компания по управлению активами «Глобал финансиал менеджмент групп».