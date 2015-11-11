Россия попытается заблокировать кредиты МВФ для Украины - Bloomberg

Россия может попытаться заблокировать дальнейшее кредитование Украины Международным валютным фондом (МВФ) в случае дефолта Киева по долгу перед Москвой в размере 3 млрд долларов.

Об этом заявили источники агентства Bloomberg, передает «Росбалт».

МВФ вскоре намерен изменить правила, запрещающие кредитование стран, которые имеют непогашенную задолженность перед официальными кредиторами.

После внесения изменений страна-заемщик, даже находясь в дефолте, будет иметь возможность продолжать получать деньги МВФ, если ведет себя добросовестно и продолжает конструктивные переговоры со страной-кредитором с целью поиска взаимоприемлемого решения.

По данным Bloomberg, Россия собирается оспорить готовность Украины к конструктивным переговорам. Кроме того, Москва может отказаться подтвердить, что Украина в принципе способна обслуживать задолженность перед Россией.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины и правительство Российской Федерации не достигли соглашения по условиям реструктуризации облигаций внешнего государственного долга на сумму 3 миллиарда долларов США, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года.

Вместе с тем, согласно сообщению, Минфин ожидает, что процесс реструктуризации и выпуска новых долговых бумаг для 13 держателей украинских евробондов, согласившихся на реструктуризацию, завершится 12 ноября.

Справка УНИАН. Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины для завершения голосования в поддержку предложенных нашей страной условий обмена ценных бумаг. Более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились на условия списания и пролонгации долговых платежей и приняли решение списать 3 миллиарда долларов долгов.

Украина предложила Российской Федерации решить вопрос реструктуризации так называемого "российского долга" в объеме 3 миллиарда долларов, выплата которого должна была состояться в декабре 2015 года, 29 октября, если этот вопрос не будет решен, Украина и Россия будут рассматривать этот вопрос в судебном порядке.